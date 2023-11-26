Advertisement

لبنان

أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. استعدوا لهذا الطقس غداً!

Lebanon 24
26-11-2023 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1134668-638366346711119409.jpg
Doc-P-1134668-638366346711119409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن "يكون الطقس يوم غد الاثنين غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية و تتساقط أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وتشكل السيول على الطرقات خلال فترة قبل الظهر. كما تكون الرياح قوية حيث تلامس الـ 70 كم بالساعة، خاصة شمال البلاد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، فيما تخف حدّة الأمطار والثلوج اعتباراً من ساعات المساء مع حدوث انفراجات وتنحسر تدريجياً خلال الليل".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:34 | 2023-11-26
15:04 | 2023-11-26
14:45 | 2023-11-26
14:28 | 2023-11-26
11:52 | 2023-11-26
11:43 | 2023-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24