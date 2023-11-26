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Lebanon 24
26-11-2023
|
18:18
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تجري إتصالات بين قيادات المعارضة لتصليب موقفها في الإنتخابات الرئاسية بعد فترة من التباعد فيما بينها نتيجة التباينات حول إعتماد مرشح واحد بعد خروج جهاد أزعور من حلبة السباق الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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