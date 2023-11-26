18
o
بيروت
19
o
طرابلس
30
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هدنة جبهة الجنوب صامدة
Lebanon 24
26-11-2023
|
22:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
مضت الهدنة الإنسانية صامدة، وكذلك الهدوء على جبهة الجنوب، حيث تواصلت عودة الجنوبيين الى القرى الأمامية التي اضطروا للنزوح عنها، لزرع ما يلزم من مزروعات الخريف- الشتاء، وتفقد مواسم الزيتون التي حان وقت قطافها مع انهيار الوضع على جبهة الجنوب الحدودية، فيما كان المشهد على الجبهة المقابلة مقفراً من البشر، بانتظار أوامر القيادة العسكرية الإسرائيلية.
Advertisement
وبدا من خلال جولة ميدانية لـ"النهار" على امتداد الحدود ان أبناء البلدات والقرى الحدودية الجنوبية امضوا عطلة نهاية الأسبوع، في سباق مع الوقت قبل 24 ساعة من موعد انتهاء الهدنة في غزة، تحسبا لاحتمال عودة السخونة الى جبهة الجنوب.
ولكن الهدوء استمر لليوم الثالث مسيطراً على جانبي الحدود، بعدما توقف تبادل كل اشكال القصف المدفعي والصاروخي، مما ساهم في عودة الحياة والحركة جزئياً إلى شرايين المنطقة. وبدت الحركة المرورية والتجارية ناشطة داخل جديدة مرجعيون مركز القضاء وعدد من قراها، على غرار مدينة بنت جبيل مركز القضاء، فيما وخلافاً لبنت جبيل، فان الهدوء الذي عاشته بعض البلدات المواجهة للمواقع الإسرائيلية ولاسيما منها مارون الراس والضهيرة وعين ابل وطير حرفا والجبين ومروحين في قضاءي بنت جبيل وصور، كان حذراً، واقتصر حضور الأهالي على تفقد بيوتهم وممتلكاتهم، ومن ثم العودة من حيث أتوا.
وكتبت" الشرق الاوسط": بين جولة القصف الأولى التي تمتد منذ يوم الجمعة والمخاوف من الأخرى، سارع السكان اللبنانيون إلى تنفيذ ما تأخروا بإنجازه «منعاً لضياع الموسم المقبل». في الحقول، انتشرت ورش قطاف الزيتون بعد تأخير نحو شهر على موعد القطاف، وذلك «لقطاف ما يمكننا قطافه قبل انطلاق الجولة الجديدة، وجمع المحاصيل من الحقول». أما الحراثات الزراعية، فقد انتشرت في سهلي مرجعيون والخيام لحراثة الأرض. ويقول رجل ستيني يحتسي قهوته على «كيوسك» صغير أعيد افتتاحه على طريق الخيام – مرجعيون: «هذه التربة الحمراء لم تكن قبل يومين ظاهرة. غريب جداً كيف هبطت الحراثات منذ صباح الجمعة إلى السهل، وحرثته بشكل شبه كامل».
باستثناء طنين المسيرات الإسرائيلية التي تحلق على ارتفاع منخفض، لم يُسمع الأحد أي طلق ناري. خرقت المسيرات الإسرائيلية الهدوء الحذر في كامل المنطقة الحدودية. وإلى جانب القطاع الشرقي من الحدود، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن تحليقاً للطيران التجسسي من نوع «إم كا» سُجل فوق أجواء قرى صور، لا سيما فوق الناقورة والساحل الجنوبي وصولاً حتى علما الشعب ومروحين والضهيرة وطيرحرفا. وأشارت الوكالة إلى أن دوريات لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) ترافقها آليات للجيش تجوب على طول القرى الحدودية.
وقبل أن يحل المساء، جمع العائدون أغراضهم، وتوجهوا مرة أخرى باتجاه بيروت، ومواقع السكن المؤقتة الأخرى. «يجب أن يلتحق الأطفال بالمدارس، ولن نعود قبل افتتاحها إثر الاطمئنان إلى أن حرب غزة انتهت». ترك الجنوبيون قراهم مرة أخرى، وسط مخاوف من جولة ثانية من القتال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العاصفة الثانية نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
العاصفة الثانية نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
04:48 | 2023-11-26
26/11/2023 04:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة الفنان الشهير أثناء تصوير مسلسله بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة!
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة الفنان الشهير أثناء تصوير مسلسله بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة!
11:27 | 2023-11-26
26/11/2023 11:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"إغتيالات" قد تطالُ هؤلاء في لبنان.. من هم وما هي هويتهم؟
Lebanon 24
"إغتيالات" قد تطالُ هؤلاء في لبنان.. من هم وما هي هويتهم؟
03:57 | 2023-11-26
26/11/2023 03:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من مساء يوم غد.. لا تسلكوا هذه الطرقات
Lebanon 24
اعتباراً من مساء يوم غد.. لا تسلكوا هذه الطرقات
09:33 | 2023-11-26
26/11/2023 09:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد.. شاهدوا فخامة منزلهما (صور)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد.. شاهدوا فخامة منزلهما (صور)
01:55 | 2023-11-26
26/11/2023 01:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2023-11-27
"مقاتلون متأثرون بالميدان السوري": خطوة ميدانية لـ "حزب الله"!
01:14 | 2023-11-27
في اليوم الرابع للهدنة.. كيف يبدو الوضع جنوباً؟
01:00 | 2023-11-27
بين الثلوج والسيول.. كيف يبدو وضع الطرقات صباح اليوم؟
01:00 | 2023-11-27
مهمة لودريان الجديدة أبعد من النُصح: اعادة بناء المؤسسات بدءاً من الرئاسة
23:03 | 2023-11-26
التسويات بحاجة لمزيد من النار
23:01 | 2023-11-26
التعليم المسائي لأطفال النازحين السوريين يبدأ اليوم
فيديو
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
27/11/2023 08:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
27/11/2023 08:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
27/11/2023 08:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24