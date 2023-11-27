بين الثلوج والسيول.. كيف يبدو وضع الطرقات صباح اليوم؟

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وأدى سقوط لوحة إعلانية كبيرة على معرض سيارات في منطقة الرميلة باتجاه بيروت الى زحمة سير في المنطقة.

يستمر تأثير المنخفض الجوي على لبنان والذي بدأ أمس الأحد، حتى مساء اليوم.وأدى تساقط الثلوج، الى قطع طريق عيناتا الأرز أمام جميع المركبات وكذلك طريق كفرذبيان – حدث بعلبك وفقاً لغرفة التحكم المروري، فيما طريق ضهر البيدر وترشيش زحلة سالكة امام جميع السيارات.هذا جبلا أما ساحلاً، فتسجل حركة مرور كثيفة من الضبية باتجاه انطلياس وصولا حتى نهر الموت، ومن الناعمة باتجاه خلدة وصولا حتى انفاق المطار.