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لبنان

باسيل حائر ومحرج: "لا أضمن عددا منهم"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-11-2023 | 01:30
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لفت مصدر إستشاري الى أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أبدى في مجلسه الضيق خشيته من الجلسة التشريعية المقبلة، كونه سيقع في حيرة وإحراج ، حيث من الضروري أن يحضر الجلسة كونه لم يقاطع الجلسات من قبل ويعتبرها ضرورة، ومن جهةٍ ثانية فهو "لا يضمن" عددا من نواب تكتله في ملف تأجيل التسريح لقائد الجيش العماد جوزيف عون ، كونه أصبح على يقين أن عددا وازنا من نوابه سوف يصوتون الى جانب تأجيل التسريح إذا حصل، وهذا ما يزعزع مجدداً التكتل الذي تختلف فيه الآراء حول عدد من القضايا الوطنية الراهنة .
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المصدر ختم أن باسيل يفضل أن تبادر الحكومة الى تأجيل التسريح لتكون لديه مادة جديدة للظهور والسجال بشأن هذا الملف ، ولهذه الغاية طلب من المصدر المذكور إستشارة حول الطعن الممكن تقديمه أمام شورى الدولة .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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