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لبنان

في اليوم الرابع للهدنة.. كيف يبدو الوضع جنوباً؟

Lebanon 24
27-11-2023 | 01:14
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مع دخول وقف إطلاق النار مع الهدنة الإنسانية يومه الرابع يسود الهدوء الحذر المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان يخرقه تحليق متقطع لطائرات الاستطلاع لا سيما فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا امتدادا حتى أجواء البقاع الغربي وفوق تلال الاحمدية وعرمتى.
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كما تحلق طائرات الاستطلاع  في أجواء قرى قضاء صور لا سيما فوق الناقورة وعلما الشعب ومروحين وصولا للساحل الجنوبي بين صور والقليلة.
 
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