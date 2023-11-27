أوجيرو تُعلن توقف خدماتها في هذه المناطق

أعلنت "أوجيرو" أن عطلًا طرأ على سنترال جعيتا وطرابلس - التل بسبب الضغط على المولدات، مّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وتعمل فرقها على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

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