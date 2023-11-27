17
o
بيروت
18
o
طرابلس
26
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أوجيرو تُعلن توقف خدماتها في هذه المناطق
Lebanon 24
27-11-2023
|
01:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت "أوجيرو" أن عطلًا طرأ على سنترال جعيتا وطرابلس - التل بسبب الضغط على المولدات، مّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وتعمل فرقها على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران تنفي ضلوعها في الهجوم على الناقلة "سنترال بارك"
Lebanon 24
إيران تنفي ضلوعها في الهجوم على الناقلة "سنترال بارك"
27/11/2023 14:48:24
27/11/2023 14:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرية الأمريكية تؤكد أن ناقلة "سنترال بارك" آمنة بعد احتجازها بخليج عدن
Lebanon 24
البحرية الأمريكية تؤكد أن ناقلة "سنترال بارك" آمنة بعد احتجازها بخليج عدن
27/11/2023 14:48:24
27/11/2023 14:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: شركة إمبري للأمن البحري تؤكد اختطاف ناقلة النفط "سنترال بارك" المملوكة لإسرائيليين قبالة سواحل اليمن
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: شركة إمبري للأمن البحري تؤكد اختطاف ناقلة النفط "سنترال بارك" المملوكة لإسرائيليين قبالة سواحل اليمن
27/11/2023 14:48:24
27/11/2023 14:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
اختطاف ناقلة النفط "سنترال بارك" المملوكة لإسرائيليين.. الحوثيون يحتجزون سفينة جديدة؟
Lebanon 24
اختطاف ناقلة النفط "سنترال بارك" المملوكة لإسرائيليين.. الحوثيون يحتجزون سفينة جديدة؟
27/11/2023 14:48:24
27/11/2023 14:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أوجيرو:
خدماتنا
سنترال
جعيتا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة الفنان الشهير أثناء تصوير مسلسله بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة!
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة الفنان الشهير أثناء تصوير مسلسله بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة!
11:27 | 2023-11-26
26/11/2023 11:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار العاصفة بدأت.. هذا ما حصل في طرابلس
Lebanon 24
أضرار العاصفة بدأت.. هذا ما حصل في طرابلس
15:04 | 2023-11-26
26/11/2023 03:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من مساء يوم غد.. لا تسلكوا هذه الطرقات
Lebanon 24
اعتباراً من مساء يوم غد.. لا تسلكوا هذه الطرقات
09:33 | 2023-11-26
26/11/2023 09:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. استعدوا لهذا الطقس غداً!
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. استعدوا لهذا الطقس غداً!
15:30 | 2023-11-26
26/11/2023 03:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نجا من 3 محاولات اغتيال وأُعلن اليوم نبأ استشهاده.. من هو القائد الغندور؟
Lebanon 24
نجا من 3 محاولات اغتيال وأُعلن اليوم نبأ استشهاده.. من هو القائد الغندور؟
08:05 | 2023-11-26
26/11/2023 08:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-11-27
"حزب الله" لن يريح باسيل سياسياً.. الكباش الرئاسي سيستمر!
03:45 | 2023-11-27
إسرائيل تُهدد جنوب لبنان بـ"معادلة جديدة"
07:40 | 2023-11-27
ترايسي شمعون: الفرصة ما تزال سانحة لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة
07:31 | 2023-11-27
"سيستمر عملنا الرقابي".. سلام: لن نرتاح إلا عند عودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها
07:27 | 2023-11-27
وقفة حداد عن ارواح شهداء الصحافة الجمعة
07:21 | 2023-11-27
كركي أعلن إضافة إختصاص جديد في الضمان.. ما هو؟
فيديو
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
27/11/2023 14:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
27/11/2023 14:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
27/11/2023 14:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24