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لبنان

أوجيرو تُعلن توقف خدماتها في هذه المناطق

Lebanon 24
27-11-2023 | 01:58
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أعلنت "أوجيرو" أن عطلًا طرأ  على سنترال جعيتا وطرابلس - التل بسبب الضغط على المولدات، مّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وتعمل فرقها على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
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