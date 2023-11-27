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لبنان

الرياح وصلت إلى 100 كلم في الساعة.. العاصفة مستمرة حتى هذا الموعد

Lebanon 24
27-11-2023 | 02:47
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الدوية وعلم المُناخ ان لبنان تأثر بمنخفض جوي تحوّل إلى عاصفة وصلت فيها سرعة الرياح إلى 100 كلم في الساعة في بعض المناطق وتسببت بأضرار وترافقت مع أمطار غزيرة وأدت إلى سيول وفيضانات.
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وأشار إلى ان هذا الطقس العاصف سيستمر لغاية صباح الثلاثاء.

طقس اليوم الإثنين: أمطار محلية متفرقة غزيرة في بعض المناطق، وتساقط الثلوج سيلامس الـ 1650 مترا.

وأضاف خنيصر ان لبنان على موعد مع استراحة جوية لفترة أسبوع وذلك بسبب الضغوط المرتفعة الي ستسيطر على العراق والأردن وسوريا ولبنان.  








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