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لبنان

إسرائيل تُهدد جنوب لبنان بـ"معادلة جديدة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-11-2023 | 03:45
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كشفت مصادر ميدانية في الجنوب لـ"لبنان24" إنّ العدو الإسرائيلي بادر خلال اليومين الماضيين إلى تمشيط كافة المحيط الحدودي مع لبنان إنطلاقاً من المواقع العسكريّة القائمة هناك، وذلك كخُطوةٍ أمنية وميدانية تلافياً لحدوث أي طارئ في حال إنهيار الهُدنة القائمة في قطاع غزة بأيّ لحظة. 
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وبيّنت المصادر أنّ الجيش الإسرائيلي يحاول إرساء معادلة خوف جديدة أساسها منع حصول أي تحركات طبيعية في الوقت الراهن عند الحدود من جهة لبنان باعتبار أن سكان مستعمراته الحدودية لم يعودوا إلى منازلهم حتى الآن، وأضافت: "ما يتبين من خلال التحليل هو أن العدو الإسرائيلي يحاول إضفاء صورة توترٍ مُقنع في الجنوب أساسها عدم الأمان كردّ منه على المخاوف القائمة في الجبهة الداخلية للمستوطنين الرافضين للعودة إلى معاقلهم عند الحدود مع لبنان ". 

وبحسب المصادر، فإنّ الوضع القائم حالياً قد يشهدُ على خطواتٍ ميدانية لتحريكه، الأمر الذي قد يطرح سيناريو حصول مناوشات جديدة،  لأن بقاء الأمور على حالها ليس أمراً سليماً، وأضافت: "أن يبقى أهل الجنوب غير قادرين على المرور بسلام عند الحدود فهو أمرٌ غير مقبول، وبالتالي واقع الحال سيتغير قريباً تبعاً لمعادلة الميدان".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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