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لبنان

الحلبي بعد لقائه محافظ الجنوب: نأمل أن تمتد هدنة فلسطين

Lebanon 24
27-11-2023 | 04:28
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زار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي قبل ظهر اليوم محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سرايا صيدا، على رأس وفد ضم: المدير العام للوزارة عماد الاشقر، مسؤولة المساعدات الدولية الدكتورة جورجيا هاشم، ومستشاره الاعلامي البير شمعون، في حضور رئيس المنطقة التربوية في الجنوب احمد صالح، ومسؤول الامتحانات في المنطقة ذيب فتوني ورئيس رابطة التعليم  الأساسي في الجنوب حسين جواد، وذلك فيإطار جولة جنوبية يطلق خلالها  مدارس الاستجابة للطوارىء في ثانوية العباسية الرسمية في صور ومدرسة الغازية الرسمية، بهدف تأمين تعليم التلامذة المنتقلين قسراً  من قراهم الحدودية إلى أماكن أخرى. 
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واثر اللقاء امل الحلبي في "أن تمتد الهدنة في فلسطين لكي يتمكن اهلنا في الجنوب من العودة الى منازلهم امنين واستعادة الحياة الطبيعة "، وقال: "اطلعت من سعادة المحافظ على اوضاع النازحين، ولا سيما الطلاب الذين اضطروا الى ترك منازلهم بخاصة في المناطق الحدودية الى اماكن اخرى".
واضاف: "ان وزارة التربية وضعت خطة لاستيعاب الاساتذة والتلامذه الذين اضطروا للانتقال قسرا من مدارسهم الاصلية ومن بيوتهم في المناطق التي تتعرض للاعتداءات والعدوان الصهيوني اليومي، الى أماكن اكثر اماناً".

 
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