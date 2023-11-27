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لبنان

مُمثلاً لبنان.. نصار يُؤيد إستضافة السعوديّة لـ"إكسبو 2030"

Lebanon 24
27-11-2023 | 04:53
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في إطارِ التّحضيرات الجارية إستعداداً للاعلان عن الدولة الفائزة بـ"إكسبو 2030"، شارك وزير السياحة وليد نصار، مُمثلاً الجمهورية اللبنانية، في اللقاء الذي أقيم في منزل سفير خادم الحرمين الشريفين في فرنسا فهد الرويلي، وذلك في سياق التحضيرات لجلسة التصويت التي ستتم ضمن الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في باريس يوم الثلاثاء في 28 من الشهر الجاري، والتي سيتم خلالها الإعلان عن المدينة الفائزة باستضافة معرض "إكسبو 2030".
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وكان نصار أعلن مسبقاً تأييد لبنان لإستضافة المملكة العربية السعودية "إكسبو 2030" في العاصمة الرياض.
يُشار إلى أن حضور نصّار اللقاء منزل الرويلي جاء بدعوةٍ خاصة من نظيره في المملكة العربية السعودية أحمد الخطيب وبحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة السفير الاستاذ عادل الجبير وممثلي بعض الدول.



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