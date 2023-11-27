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لبنان

بيان إستنكار من نقابة محرري الصحافة... هذا ما جاء فيه!

Lebanon 24
27-11-2023 | 04:49
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اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان آلاتي: "إتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بالزميلة الصحافية والاعلامية في الـ" بي.بي. سي" ندى عبد الصمد  واطلع منها على تفاصيل الدعوى التي رفعتها بوجه الاذاعة بعد ٢٧ عامًا من عملها معها بمواقع مختلفة وبمهنية عالية".
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واكدت ان "نقابة المحررين أعضاء ومجلسًا تعتبر ان اجراء الـ"بي بي سي" بتعليق عمل ندى عبد الصمد بعد شكوى من موقع اسرائيلي سارعت صحيفة الـ"تلغراف" لتبنيه، هو اساءة لمؤسسة بمثل عراقتها تدعي التغني بالقيم والمبادئ واخلاقيات المهنة، وتعتبر النقابة ان الاساءة للزميلة عبد الصمد تستوجب اعتذار المؤسسة منها  بعد سنوات عملها الطويلة وتفانيها في العمل. كما تعتبر ان سماح المؤسسة لصحيفة الـ"تلغراف" بنشر صورتها واسمها مع باقي زملائها هي سقطة لم يكن على المؤسسة أن تقع فيها".

وجددت نقابة المحررين "وقوفها الى جانب ندى عبدالصمد في مسارها القضائي"، مؤكدة ان "السماح بالاساءة المهنية التي حصلت لها يفتح المجال لاساءات اخرى لا يجب ان تحصل في الاساس".
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