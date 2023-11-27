لسلامة المواطنين في العاصفة.. هذا ما عليكم فعله

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي حول القيادة الامنة على الطرقات الساحلية والجبلية خلال العواصف الثلجية:

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تذكّر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة التقيّد بإرشاداتها الوقائية قبل العواصف الثلجية واثناءها وذلك حرصاً على سلامتهم، وفقاً لما يلــــــي :السيارة: فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الاطارات.1- قبل العاصفة (اذا كنت خارج البيت):- لا تقصد المناطق الجبلية او العكس الا عند الضرورة القصوى.- متابعة وسائل الاعلام والتواصل الإجتماعي لمعرفة احوال الطقس.2- اثناء العاصفة:اذا اضطررت للتجوّل قمّ بالاجراءات و تزّود بالتجهيزات التالية:- ضع سلاسل معدنية لاطارات سيارتك.- دولاب احتياطي.- طعام و مياه للشرب ليومين.- الادوية التي تتناولها بانتظام (قلب، ضغط، إلخ...).- سائل مدفىء غير كحولي.3- اثناء السير:- استمع و تقيّد بارشادات عناصر قوى الامن الداخلي والدفاع المدني.- لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.- افسح المجال لمرور السيارات الآتية من الاتجاه المقابل.- لا تتهوّر وتخاطر في قيادة السيارة.- اركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة.- لا تشغّل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة.- حدّد في اي مكان انت موجود لطلب النجدة عبر الخليوي، و ارشد المنقذين الى موقعك وزودهم برقم هاتفك و التفاصيل للوصول اليك سريعاً.- إذا اشتدّت العاصفة ترجّل من السيارة، واحتم في اقرب مكان اليك، حاملا معك الدواء والطعام والشراب والاغطية الصوفية.إرشادات للمقيمين في المناطق الجبلية استعداداً لوصول العاصفةاستمع الى نشرات الطقس عبر وسائل الاعلام.لا تتجوّل الاّ عند الضرورة القصوى.تموّن بالاطعمة والمياه والادوية الدورية والادوية المضادة للحياوية وادوية السعال وانزال حرارة الجسم.تموّن بمواد التدفئة كالمازوت او الحطب.حضّر اعلاف الحيوانات التي تقتنيها.حاول الاتصال بأية جهة رسمية اذا لاحظت انّ المواد بدأت تنفذ لديك.ابعد الثياب و الستائر عن اجهزة التدفئة.