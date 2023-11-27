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لبنان

لسلامة المواطنين في العاصفة.. هذا ما عليكم فعله

Lebanon 24
27-11-2023 | 05:40
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي حول القيادة الامنة على الطرقات الساحلية والجبلية خلال العواصف الثلجية: 
تذكّر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة التقيّد بإرشاداتها الوقائية قبل العواصف الثلجية واثناءها وذلك حرصاً على سلامتهم، وفقاً لما يلــــــي :
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السيارة: فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الاطارات.

1- قبل العاصفة (اذا كنت خارج البيت):
- لا تقصد المناطق الجبلية او العكس الا عند الضرورة القصوى.
- متابعة وسائل الاعلام والتواصل الإجتماعي لمعرفة احوال الطقس.

2- اثناء العاصفة:
اذا اضطررت للتجوّل قمّ بالاجراءات و تزّود بالتجهيزات التالية:
- ضع سلاسل معدنية لاطارات سيارتك.
- دولاب احتياطي.
- طعام و مياه للشرب ليومين.
- الادوية التي تتناولها بانتظام (قلب، ضغط، إلخ...).
- سائل مدفىء غير كحولي.

3- اثناء السير:
- استمع و تقيّد بارشادات عناصر قوى الامن الداخلي والدفاع المدني.
- لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.
- افسح المجال لمرور السيارات الآتية من الاتجاه المقابل.
- لا تتهوّر وتخاطر في قيادة السيارة.
- اركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة.
- لا تشغّل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة.
- حدّد في اي مكان انت موجود لطلب النجدة عبر الخليوي، و ارشد المنقذين الى موقعك وزودهم برقم هاتفك و التفاصيل للوصول اليك سريعاً.
- إذا اشتدّت العاصفة ترجّل من السيارة، واحتم في اقرب مكان اليك، حاملا معك الدواء والطعام والشراب والاغطية الصوفية.

إرشادات للمقيمين في المناطق الجبلية استعداداً لوصول العاصفة

- استمع الى نشرات الطقس عبر وسائل الاعلام.
- لا تتجوّل الاّ عند الضرورة القصوى.
- تموّن بالاطعمة والمياه والادوية الدورية والادوية المضادة للحياوية وادوية السعال وانزال حرارة الجسم.
- تموّن بمواد التدفئة كالمازوت او الحطب.
- حضّر اعلاف الحيوانات التي تقتنيها.
- حاول الاتصال بأية جهة رسمية اذا لاحظت انّ المواد بدأت تنفذ لديك.
- ابعد الثياب و الستائر عن اجهزة التدفئة.
 
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