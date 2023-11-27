لسلامة المواطنين في العاصفة.. هذا ما عليكم فعله

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي حول القيادة الامنة على الطرقات الساحلية والجبلية خلال العواصف الثلجية:
تذكّر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة التقيّد بإرشاداتها الوقائية قبل العواصف الثلجية واثناءها وذلك حرصاً على سلامتهم، وفقاً لما يلــــــي :
السيارة: فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الاطارات.
1- قبل العاصفة (اذا كنت خارج البيت):
- لا تقصد المناطق الجبلية او العكس الا عند الضرورة القصوى.
- متابعة وسائل الاعلام والتواصل الإجتماعي لمعرفة احوال الطقس.
2- اثناء العاصفة:
اذا اضطررت للتجوّل قمّ بالاجراءات و تزّود بالتجهيزات التالية:
- ضع سلاسل معدنية لاطارات سيارتك.
- دولاب احتياطي.
- طعام و مياه للشرب ليومين.
- الادوية التي تتناولها بانتظام (قلب، ضغط، إلخ...).
- سائل مدفىء غير كحولي.
3- اثناء السير:
- استمع و تقيّد بارشادات عناصر قوى الامن الداخلي والدفاع المدني.
- لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.
- افسح المجال لمرور السيارات الآتية من الاتجاه المقابل.
- لا تتهوّر وتخاطر في قيادة السيارة.
- اركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة.
- لا تشغّل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة.
- حدّد في اي مكان انت موجود لطلب النجدة عبر الخليوي، و ارشد المنقذين الى موقعك وزودهم برقم هاتفك و التفاصيل للوصول اليك سريعاً.
- إذا اشتدّت العاصفة ترجّل من السيارة، واحتم في اقرب مكان اليك، حاملا معك الدواء والطعام والشراب والاغطية الصوفية.
إرشادات للمقيمين في المناطق الجبلية استعداداً لوصول العاصفة
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استمع الى نشرات الطقس عبر وسائل الاعلام.
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لا تتجوّل الاّ عند الضرورة القصوى.
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تموّن بالاطعمة والمياه والادوية الدورية والادوية المضادة للحياوية وادوية السعال وانزال حرارة الجسم.
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تموّن بمواد التدفئة كالمازوت او الحطب.
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حضّر اعلاف الحيوانات التي تقتنيها.
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حاول الاتصال بأية جهة رسمية اذا لاحظت انّ المواد بدأت تنفذ لديك.
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ابعد الثياب و الستائر عن اجهزة التدفئة.