Advertisement

لبنان

ياسين والأبيض يلتزمان نظام رعاية صحية مرن للتكيّف مع المناخ

Lebanon 24
27-11-2023 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1134854-638366861816976300.jpg
Doc-P-1134854-638366861816976300.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر بيان مشترك عن وزيري البيئة والصحة الدكتور ناصر ياسين والدكتور فراس الابيض حول التزامهما نظام رعاية صحية قادر على التكيف مع تغيّر المناخ ومستدام بيئياً.
 
 
وجاء في البيان: "يعاني لبنان من ارتفاع في درجات الحرارة، فضلاً عن تكرار الكوارث الطبيعية الشديدة والمرتبطة بتغير المناخ، والتي لا تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان فحسب، بل تهدد أيضًا خدمات الرعاية الصحية في إدارة وحماية الصحة العامة. وقد أثبتت الدراسات الأولية أن القدرة الإجمالية لمؤسسات الرعاية الصحية في لبنان للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ منخفضة، حيث يفتقر الكثير منها إلى القدرات والموارد اللازمة للاستعداد لهذا التحدي المناخي والاستجابة له".
Advertisement

 وأضاف: "لذلك، وتماشياً مع الالتزام باتفاقية باريس، أعلن لبنان سابقاً عن التزامه ببناء نظام رعاية صحية مرن للتكيف مع المناخ ومستدام بيئياً، كجزء من مبادرة مؤتمر COP26 بعنوان "التحالف من أجل العمل التغييري بشأن الصحة المناخية (ATACH)". كما سيستخدم لبنان بياناته وتقاريره المتوفرة لتحديد الاحتياجات والأولويات التي تسهل الحصول على التمويل اللازم تحت عنوان تغير المناخ من أجل الصحة، بما في ذلك آليات التمويل المتعددة الأطراف الخاصة بتغير المناخ (على سبيل المثال: مقترحات المشاريع المقدمة إلى مرفق البيئة العالمية (GEF) أو الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) أو صندوق التكيف (AF) أو برامج استعداد الصندوق الأخضر للمناخ)".

وأكد وزيرا الصحة العامة والبيئة اللبنانيان أن هذه المبادرة "هي خطوة حاسمة نحو بناء مستقبل أكثر مرونة مع تغير المناخ وصحة مستدامة للناس، ويحرصان على معالجة الثغرات التي تم تحديدها على مستوى السياسات والبنية التحتية وطرق الوقاية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:28 | 2023-11-27
03:45 | 2023-11-27
03:00 | 2023-11-27
02:00 | 2023-11-27
10:09 | 2023-11-27
09:59 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24