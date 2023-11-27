جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء.. هذا جدول أعمالها

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في العديد من البنود والمواضيع.

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