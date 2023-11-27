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لبنان

جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء.. هذا جدول أعمالها

Lebanon 24
27-11-2023 | 05:48
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أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في العديد من البنود والمواضيع.
للإطلاع على جدول أعمال الجلسة.. إضغط هنا
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