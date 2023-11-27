Advertisement

لبنان

أزعجوا المواطنين عبر إطلاق النّار في الليل من أسلحة صيد واستعمال آلات لجذب الطيور.. هكذا تم توقيفهم

Lebanon 24
27-11-2023 | 06:32
A-
A+
Doc-P-1134862-638366887413734032.jpeg
Doc-P-1134862-638366887413734032.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:
كّثُرَت في الآونة الأخيرة، ضمن عدد من البلدات الشّوفيّة، مخالفات الصّيد البرّي التي يرتكبها أشخاصٌ مجهولون، ولا سيّما في أوقات الليل. فقد وردت شكاوى من مواطنين إلى فصيلة شحيم في وحدة الدّرك الإقليمي، في هذا الصّدد، بحيث سجّلوا انزعاجهم من آلات يستخدمها الصيّادون لجذب الطّيور، ناهيك عن صوت إطلاق النّار من أسلحة الصّيد.
Advertisement
 بتاريخ 16/11/2023 ، ونتيجةً للمتابعة والرصد للحدّ من هذه الظّاهرة، تمكّنت دورية من مخفر مزرعة الضهر التّابع للفصيلة المذكورة من توقيف ثلاثة أشخاص  في محلّة بكيفا، وهم كل من:
- م. غ. (مواليد عام ١٩٩٧، لبناني) 
- ج. ر. (مواليد عام ١٩٨٧، لبناني) 
- ع. ش. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني) 
بحيث تم ضبطهم بالجرم المشهود، وفي حوزتهم بنادق صيد و ٢٧٥ خرطوشة من عيار ١٢ملم. وجعبتي  صيد وأربعة مصابيح إنارة ووصلات كهربائية ومولّد كهربائي وكاشف ليلي و"لايزر" وآلة لجذب الطيور. إضافةً إلى ضبط ثماني طرائد من نوع "السّمّن".
أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعت أسلحة وأدوات الصيّد القضاء المختص، وذلك بناءً على إشارته. 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:28 | 2023-11-27
03:45 | 2023-11-27
03:00 | 2023-11-27
02:00 | 2023-11-27
10:09 | 2023-11-27
09:59 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24