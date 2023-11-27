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لبنان

السنيورة عرض الاوضاع مع السفير السعودي

Lebanon 24
27-11-2023 | 06:48
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة ظهر اليوم في مكتبه في بلس، السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.
 
 
وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع الراهنة من مختلف جوانبها. 
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