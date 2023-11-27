السنيورة عرض الاوضاع مع السفير السعودي

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة ظهر اليوم في مكتبه في بلس، السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.

وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع الراهنة من مختلف جوانبها.