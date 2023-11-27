سلام بعد لقائه بري: بحثنا في الإمكانات المطروحة من دولة قطر لدعم لبنان في ملفي الطاقة والنقل

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.



كما استقبل بري، وزير الإقتصاد أمين سلام الذي وضع الرئيس بري في أجواء ونتائج زيارته الى دولة قطر.



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أضاف:"بحثنا أيضا مع دولة الرئيس الإمكانات التي تطرحها دولة قطر لدعم لبنان في ملفي الطاقة والنقل وملفات أخرى التي تعني الشأن الإجتماعي وهي ملفات لها انعكاساتها الكبيرة على الظروف الاقتصادية والمناخ الاقتصادي العام"، وبعد اللقاء تحدث الوزير سلام، فقال: "الزيارة الى دولة الرئيس هي لإطلاعه على نتائج زيارتنا المطولة للدوحة ودولة قطر الكريمة، أطلعناه على جولتنا ونتائج زيارتنا والملفات التي تم بحثها وهي مهمة كثيرا للبنان على النطاق الإقتصادي والسياسي والإجتماعي".أضاف:"بحثنا أيضا مع دولة الرئيس الإمكانات التي تطرحها دولة قطر لدعم لبنان في ملفي الطاقة والنقل وملفات أخرى التي تعني الشأن الإجتماعي وهي ملفات لها انعكاساتها الكبيرة على الظروف الاقتصادية والمناخ الاقتصادي العام"،

وتابع: "كل المعطيات الإيجابية اطلعنا دولة الرئيس عليها وأبدى كل دعم لمتابعتها، كما أعطانا كل الدعم من أجل الإستمرار في متابعة هذا الملف من خلال اللجنة المشتركة العليا اللبنانية القطرية التي ستنعقد إن شاء الله مطلع العام القادم وتتابع كل هذه الملفات".