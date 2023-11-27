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لبنان

لقاء بين الجميل وجنبلاط في الصيفي

Lebanon 24
27-11-2023 | 07:07
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يلتقي رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من اللقاء الديمقراطي والحزب الإشتراكي، بحضور نواب الكتائب والقيادة الحزبية.
 
 
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سامي الجميل

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