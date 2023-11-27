لقاء بين الجميل وجنبلاط في الصيفي

يلتقي رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من اللقاء الديمقراطي والحزب الإشتراكي، بحضور نواب الكتائب والقيادة الحزبية.

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