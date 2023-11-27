وقفة حداد عن ارواح شهداء الصحافة الجمعة

تقام وقفة حداد عن ارواح شهداء الصحافة الذين استشهدوا في جنوب لبنان وفي غزة، عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة المقبل في نقابة الصحافة، في حضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ونقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب المحررين جوزف القصيفي.

Advertisement