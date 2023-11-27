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لبنان

ترايسي شمعون: الفرصة ما تزال سانحة لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة

Lebanon 24
27-11-2023 | 07:40
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رأت المرشّحة الى رئاسة الجمهوريّة ترايسي شمعون أنّ "الفرصة ما تزال سانحة لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة قبل نهاية العام الجاري، شرط توفّر الإرادة والنيّات لدى الكتل النيابيّة"، مشيرة الى أنّ "انتخاب الرئيس يشكّل مدخلاً لحلّ معظم الأزمات، وفي طليعتها أزمة الشغور في قيادة الجيش، ويجب أن يشكّل هذا الأمر عامل ضغط على الجميع للتوصّل الى تسوية وانتخاب رئيسٍ في أسرع وقت".
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وقالت: "لن يُنتخب رئيسٌ في لبنان، عاجلاً أم آجلاً، إلا عبر تسوية ترضي الافرقاء الأساسيّين، لذا من الأفضل أن تُعقد هذه التسوية في أسرع وقت لتوفير المزيد من الأزمات".
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