Advertisement

لبنان

الخازن زار البطريرك الراعي: للإسراع في انتخاب رئيس ولحماية المؤسسة العسكرية

Lebanon 24
27-11-2023 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1134894-638366949256736441.png
Doc-P-1134894-638366949256736441.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار النائب فريد هيكل الخازن الصرح البطريركي في بكركي حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وعرض معه الزيارة الاستطلاعية التي قام بها الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني في لبنان، وكذلك الزيارة المرتقبة التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان.  
Advertisement

وخلال اللقاء، تم التشديد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وايجاد السبل لحماية المؤسسة العسكرية، بحسب بيان للنائب الخازن.
 
 
وأكد الخازن "انفتاحه على كل الاحتمالات التي تخدم مصلحة المؤسسة العسكرية، باستثناء تعيين قائد جديد للجيش، لا سيما وان ذلك يجب ان يحصل بمعية رئيس الجمهورية الذي هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وفقاً لأحكام الدستور".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:28 | 2023-11-27
03:45 | 2023-11-27
03:00 | 2023-11-27
02:00 | 2023-11-27
10:09 | 2023-11-27
09:59 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24