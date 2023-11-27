الخازن زار البطريرك الراعي: للإسراع في انتخاب رئيس ولحماية المؤسسة العسكرية



Advertisement

وخلال اللقاء، تم التشديد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وايجاد السبل لحماية المؤسسة العسكرية، بحسب بيان للنائب الخازن. زار النائب فريد هيكل الخازن الصرح البطريركي في بكركي حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وعرض معه الزيارة الاستطلاعية التي قام بها الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني في لبنان، وكذلك الزيارة المرتقبة التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان.وخلال اللقاء، تم التشديد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وايجاد السبل لحماية المؤسسة العسكرية، بحسب بيان للنائب الخازن.

وأكد الخازن "انفتاحه على كل الاحتمالات التي تخدم مصلحة المؤسسة العسكرية، باستثناء تعيين قائد جديد للجيش، لا سيما وان ذلك يجب ان يحصل بمعية رئيس الجمهورية الذي هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وفقاً لأحكام الدستور".