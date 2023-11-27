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لبنان

بو حبيب: العمل على تطبيق حل الدولتين سيجلب الاستقرار لمنطقتنا والعالم

Lebanon 24
27-11-2023 | 09:12
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قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب في كلمته امام الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من اجل المتوسط  في برشلونة انه "لا يمكننا الاستمرار بمفاوضات بلا أفق زمني لانها ستؤدي الى مزيد من المشاكل"، داعيا "المجتمع الدولي مدعو للعمل على تطبيق حل الدولتين وتحويل هذه المأساة الى فرصة".
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وأضاف: "نحتاج بسرعة الى هندسة قرار في مجلس الامن الدولي يحقق تطلعات الجانبين: الاستقلال للفلسطينيين والامن لاسرائيل"، مشيرا الى ان " السلام الفلسطيني- الاسرائيلي سيكون له أثر الدومينو، وان العمل اليوم على تطبيق حل الدولتين سيجلب الاستقرار والازدهار لمنطقتنا والعالم". 
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