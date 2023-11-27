بو صعب استقبل سفيرة اليونان.. وهذا ما ناقشه مع عدد من النواب

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، سفيرة اليونان في لبنان دسبينا كوكولوبولو Despina Koukoulopoulou.

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وتم البحث خلال اللقاء مع السفيرة في مجمل الاوضاع العامة.كما استقبل بوصعب رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران حيث كان التأكيد على أهمية دور اجهزة الرقابة في مكافحة الفساد.كذلك اجتمع بو صعب مع عدد من النواب في حضور الوزير السابق نقولا نحاس وبعض الخيراء ، لدراسة ومناقشة الملاحظات الواردة حول مشروع القانون الوارد في المرسوم ١٢٧٦٠ الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ، تمهيداً لمناقشته في جلسة اللجان المشتركة يوم الاربعاء المقبل.