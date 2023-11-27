Advertisement

لبنان

بو صعب استقبل سفيرة اليونان.. وهذا ما ناقشه مع عدد من النواب

Lebanon 24
27-11-2023 | 09:16
A-
A+
Doc-P-1134904-638366989551317452.png
Doc-P-1134904-638366989551317452.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، سفيرة اليونان في لبنان دسبينا كوكولوبولو Despina Koukoulopoulou.
 
 
وتم البحث خلال اللقاء مع السفيرة في مجمل الاوضاع العامة.
Advertisement

كما استقبل بوصعب رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران حيث كان التأكيد على أهمية دور اجهزة الرقابة في مكافحة الفساد.

كذلك اجتمع بو صعب مع عدد من النواب في حضور الوزير السابق نقولا نحاس وبعض الخيراء ، لدراسة ومناقشة الملاحظات الواردة حول مشروع القانون الوارد في المرسوم ١٢٧٦٠ الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ، تمهيداً لمناقشته في جلسة اللجان المشتركة يوم الاربعاء المقبل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:28 | 2023-11-27
03:45 | 2023-11-27
03:00 | 2023-11-27
02:00 | 2023-11-27
10:09 | 2023-11-27
09:59 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24