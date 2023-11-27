Advertisement

لبنان

قطع أشجار في وادي دير قزحيا.. ومحاضر ضبط في حق المخالفين

Lebanon 24
27-11-2023 | 09:44
A-
A+
Doc-P-1134910-638367010825998872.jpg
Doc-P-1134910-638367010825998872.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت وزارة الزراعة الى انه "بعد ورود عدة شكاوى حول وجود مخالفات قطع أشجار في منطقة وادي دير قزحيا، توجه فريق من مركز احراج بنشعي تحت إشراف رئيسة مصلحة زراعة لبنان الشمالي صونيا الأبيض إلى الموقع المذكور، حيث تم الكشف على الأعمال، وتوقيف رخصة التشحيل الصادرة عن الوزارة لمخالفة شروطها، وجرى تسطير محضر ضبط بحق المخالفين واحالتهم إلى قضاء المختص".
Advertisement

وبحسب البيان، أجرى الوزير عباس الحاج حسن، اتصالاً هاتفياً بالمدعي العام البيئي في الشمال ووضعه في المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع. وخلال الاتصال نوه الوزير الحاج حسن بتعاون القضاء في الإسراع ببت الأحكام المرتبطة بقطع الأشجار والتعدي على الثروة الحرجية في لبنان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:27 | 2023-11-27
12:24 | 2023-11-27
12:00 | 2023-11-27
11:59 | 2023-11-27
11:00 | 2023-11-27
10:56 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24