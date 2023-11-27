قطع أشجار في وادي دير قزحيا.. ومحاضر ضبط في حق المخالفين

أشارت وزارة الزراعة الى انه "بعد ورود عدة شكاوى حول وجود مخالفات قطع أشجار في منطقة وادي دير قزحيا، توجه فريق من مركز احراج بنشعي تحت إشراف رئيسة مصلحة زراعة لبنان الشمالي صونيا الأبيض إلى الموقع المذكور، حيث تم الكشف على الأعمال، وتوقيف رخصة التشحيل الصادرة عن الوزارة لمخالفة شروطها، وجرى تسطير محضر ضبط بحق المخالفين واحالتهم إلى قضاء المختص".

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وبحسب البيان، أجرى الوزير عباس الحاج حسن، اتصالاً هاتفياً بالمدعي العام البيئي في الشمال ووضعه في المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع. وخلال الاتصال نوه الوزير الحاج حسن بتعاون القضاء في الإسراع ببت الأحكام المرتبطة بقطع الأشجار والتعدي على الثروة الحرجية في لبنان.