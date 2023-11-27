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لبنان

انقاذ 23 تلميذاً احتجزوا داخل باص مدرسي عند مصبّ نهر الكلب بسبب غزارة السيول

Lebanon 24
27-11-2023 | 10:09
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أنقذ عناصر من الدفاع المدني 23  تلميذاً احتجزوا داخل باص لنقل التلاميذ جراء ارتفاع منسوب المياه عن مصبّ نهر الكلب - كسروان بسبب غزارة المتساقطات.
وقد حرص العناصر على التأكد من سلامة التلاميذ الصغار وسحب الباص الى مكان آمن.
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