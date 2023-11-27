انقاذ 23 تلميذاً احتجزوا داخل باص مدرسي عند مصبّ نهر الكلب بسبب غزارة السيول

أنقذ عناصر من الدفاع المدني 23 تلميذاً احتجزوا داخل باص لنقل التلاميذ جراء ارتفاع منسوب المياه عن مصبّ نهر الكلب - كسروان بسبب غزارة المتساقطات.

وقد حرص العناصر على التأكد من سلامة التلاميذ الصغار وسحب الباص الى مكان آمن.

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