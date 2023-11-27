حميه التقى وزير الشؤون البحرية اليوناني: يمكننا تبادل الخبرات في قطاع المرافئ

عقد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه والوفد المرافق، خلال زيارته الحالية الى بريطانيا، اجتماعا ثنائيا مع وفد اليونان برئاسة وزير الشؤون البحرية كريستوس ستيلياندي.



Advertisement

ولفت حمية إلى أن "التغيرات السياسية والجيوسياسية الخاصلة في العالم، فرضت معها واقعا متسارعا لرسم كوريدورات النقل على صعيد المنطقة والعالم". وجرى البحث خلال الاجتماع في الملفات التي تعنى بالنقل البحري، وامكانية تبادل الخبرات في قطاع المرافئ.ولفت حمية إلى أن "التغيرات السياسية والجيوسياسية الخاصلة في العالم، فرضت معها واقعا متسارعا لرسم كوريدورات النقل على صعيد المنطقة والعالم".

ورأى أن "الموقع الجغرافي لكل من لبنان واليونان، يفتح أمامهما أبواب التعاون لتعزيز وتقوية خطوط النقل البحري بينهما، وذلك نظرا لموقعهما الجغرافي الذي يمكنهما من أن يلعبا دور صلة وصل واتصال بين دول وقارات بعينها".

وجرى النقاش في "إمكانية الافادة من تبادل الخبرات فيما بينهما في مجالات متعددة تخص قطاع المرافئ والنقل".



وختم حمية وستيلياندي اجتماعهما بتشكيل لجنة تقنية متخصصة من كلا الوزارتين لمتابعة ما جرى البحث بينهما، على أن يعود الوزيران للاجتماع في غضون الأشهر الأربعة المقبلة لمناقشة الاجراءات التي تقرها اللجنة المذكورة والعمل على وضعها على سكة التنفيذ.

