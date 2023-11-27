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لبنان

قتيل بحادث صدم على طريق عام زغرتا

Lebanon 24
27-11-2023 | 10:55
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توفي المواطن خضر ز. متأثراً بجرحه اثر تعرضه لحادث صدم اثناء تواجده على طريق عام مرياطة قضاء زغرتا. 

وكان قد نقل بحالة حرجة الى مستشفى "قيصر معوض"، ولكنه ما لبث ان فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.
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