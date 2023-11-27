قتيل بحادث صدم على طريق عام زغرتا

توفي المواطن خضر ز. متأثراً بجرحه اثر تعرضه لحادث صدم اثناء تواجده على طريق عام مرياطة قضاء زغرتا.



وكان قد نقل بحالة حرجة الى مستشفى "قيصر معوض"، ولكنه ما لبث ان فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.

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