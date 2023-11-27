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لبنان

ارتكب جريمة قتل نتيجة خلافات ثأرية.. وهذا مصيره

Lebanon 24
27-11-2023 | 10:56
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الناعمة – جبل لبنان المواطن (ه.ع.) لإقدامه على قتل المواطن (م.ن.)، نتيجة خلافات ثأرية سابقة. والموقوف مطلوب بموجب مذكرات توقيف عدة لارتكابه جرائم تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق نار، وفرض خوات، وقد ضبط في حوزته المسدس المستخدم في الجريمة، وبندقية حربية وكمية من الذخائر. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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