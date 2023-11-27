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لبنان

سلام: الاجتماعات في الدوحة موسعة.. والنتائج مثمرة وإيجابية

Lebanon 24
27-11-2023 | 10:46
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أوضح وزير الاقتصاد أمين سلام أن الهدف من زيارته الى الدوحة، هو لإجراء لقاءات مع المسؤولين في الوزارات والمؤسسات المعنية بدعم لبنان وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية".

وقال في حديث الى جريدة "الشرق" القطرية، "كانت الاجتماعات موسعة والنتائج مثمرة وإيجابية ستعود بالفائدة على لبنان وستساهم بتعزيز العلاقات بين البلدين".

وعن المشاركة في "إكسبو" قطر، قال سلام: "إنه أمر في غاية الاهمية في ظل عدم قدرة لبنان على تنظيم أنشطة كبرى داخل الدولة بسبب الظروف الاقتصادية والمالية. لقد قدم لنا إكسبو الدوحة منصة فريدة من نوعها وبمستوى عالمي، كما أن وجود لبنان جنبا إلى جنب مع أكثر من 80 دولة مشاركة يعطي أملا للمزارع والصانع والمبدع والمبتكر وللاقتصاد اللبناني بشكل عام، لأنه سيستمر حتى نهاية شهر آذار".

وتابع: "ما يحدث في غزة يجب أن يكون محفزا طارئا لترتيب البيت الداخلي اللبناني على وجه السرعة لتحصين الوطن مما قد يأتي، لأن جنوب لبنان هو قطعة من الوطن وهو في حالة حرب مما يعني أن لبنان في حرب، وبالتالي ليس لدينا ترف الوقت للعناد السياسي، وعلينا التحرك سريعا لإيجاد الحلول".

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