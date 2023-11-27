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لبنان

في حلبا.. توقيف احد أخطر المطلوبين بجرائم متنوعة

Lebanon 24
27-11-2023 | 11:00
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، توافرت معلومات لمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن تواجد أحد المشتبه بهم في محلة حلبا.
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على الفور ونتيجة المتابعة والرصد، توصلت عناصر هذه المفرزة إلى تحديد هويته، وتبين أنه يدعى ا. ك. (مواليد عام 1999، لبناني) وهو مطلوب بموجب 5 مذكرات بجرائم سلب بقوة السلاح، وسرقة، ومحاولة قتل وتهديد، وغيرها.
 
وفي الساعة 19،00 من تاريخ 16/11/2023، وفي المحلة المذكورة أعلاه، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من إلقاء القبض عليه أثناء تجوله في المحلة، وبحوزته بطاقة هوية عائدة لأخيه م. ك.
 
والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
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