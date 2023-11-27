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لبنان

لوحة فنية في سماء بيروت.. شاهدوا ماذا فعلت الأمطار

Lebanon 24
27-11-2023 | 12:24
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يشهد لبنان طقساً عاصفاً وهطولاً للأمطار الغزيرة المتفرقة في بعض المناطق.
 
والتقطت عدسات مصوّر وكالة "رويترز" صوراً للعاصمة بيروت، بدت أشبه بلوحة فنيّة خلابة من سماء لبنان.
 
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