"وقعت في مأزق".. هكذا تحدّث قياديّ فلسطينيّ في لبنان عن إسرائيل

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وأشار أبو شاهين خلال لقاء حواري نظمته حركة "الجهاد الإسلامي" في مخيم عين الحلوة، إلى "مسؤولية الغرب والادارة الأميركي في تبني العدوان الإسرائيلي وتقديم الدعم المطلق واللامحدود في كافة المستويات"، مستذكرا "بعض أسباب التصعيد العسكري لمعركة طوفان الأقصى ونتائجه السياسية".ولفت إلى أن "العدو تلقى ضربه مفاجئة لم يكن ليتوقعها، وقد اربكت حساباته وجعلته في مأزق وجودي دفعته لإرتكاب المجازر واستهداف المدنيين الفلسطينيين والمستشفيات وتجمعات النازحين في قطاع غزه المحاصر".وأضاف: "صمود المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في وجه آلة التدمير، والخسائر التي حصلت للكيان والفشل الذريع الذي أصابه والخوف الذي حصل لقيادته جعلته يرضخ للتهدئة من أجل التبادل ويعيد حساباته".واعتبر أن "هذه المعركة ليست نهاية المعارك مع هذا العدو، ولكنها في سياق الإنهيار السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري له، وهي أسست لمرحلة مهمة من تصدع أسس هذا الكيان الزائل".