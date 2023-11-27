حالياً.. إليكم ما يجري في مطار بيروت!

Advertisement

مدير عام المطار فادي الحسن قال لـإنّ "الأوضاع تحسّنت في مطار رفيق الحريري الدوليّ"، مشيراً إلى أنّ "حركة الطيران مقبولة جداً"، معلناً أن شركة "طيران الشرق الأوسط" (الميدل إيست) تقوم بإعادة طائراتها تدريجياً إلى بيروت بعدما نُقل عدد كبيرٌ منها إلى دولٍ أخرى الشهر الماضي كخطوة إحترازية.