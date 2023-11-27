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لبنان

حالياً.. إليكم ما يجري في مطار بيروت!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-11-2023 | 13:46
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بدا لافتاً أنَّ الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي باتت تستعيدُ عافيتها تدريجياً مع إستمرار الرحلات الجوية عبرهُ من  لبنان واليه، وذلك بعد إجراءات إستثنائيّة جرى اتخاذها الشهر الماضي في المطار وسط بروز حديثٍ عن إمكانية اندلاع حربٍ في لبنان.
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مدير عام المطار فادي الحسن قال لـ"لبنان24" إنّ "الأوضاع تحسّنت في مطار رفيق الحريري الدوليّ"، مشيراً إلى أنّ "حركة الطيران مقبولة جداً"، معلناً أن شركة "طيران الشرق الأوسط" (الميدل إيست) تقوم بإعادة طائراتها تدريجياً إلى بيروت بعدما نُقل عدد كبيرٌ منها إلى دولٍ أخرى الشهر الماضي كخطوة إحترازية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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