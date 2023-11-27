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لبنان

بو حبيب: قرار الحرب والتصعيد بيد إسرائيل

Lebanon 24
27-11-2023 | 14:06
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اختتم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط بعقد 4 لقاءات ثنائية مع كل من وزراء خارجية الدنمارك واللوكسمبورغ وسلوفينيا وإيرلندا.
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وشدد بوحبيب، خلال هذه اللقاءات، على "أهمية استمرار الحوار اللبناني الداخلي، لا سيما مع حزب الله"، موضحاً أن "قرار الحرب والتصعيد بيد إسرائيل لأن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى اليها".

كذلك، دعا إلى "الطلب من المسؤولين الاسرائيليين وقف التهديدات بتدمير لبنان والخروق العسكرية اليومية والمتكررة لسيادة لبنان".

وسينتقل الوزير بوحبيب غدا الى روما للقاء أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.
 
 
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