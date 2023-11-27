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لبنان

خدمة بـ"60 دولاراً" في لبنان بسبب الحرب.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-11-2023 | 15:37
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تبيّن أن عدداً من الفنادق في بيروت بادرَ إلى تقليص أسعاره مؤخراً من أجل استقطاب الزبائن إليه، حتى باتت الليلة في الفنادق العادية نحو 40 دولاراً، بينما وصل سعر "السويت" إلى 60 دولاراً، وهي تكلفة لم تكن معهودة سابقاً.
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كذلك، أشارت المصادر إلى أنَّ هذه الأسعار الجديدة جاءت تماشياً مع الظروف الحالية التي أدت إلى تراجع عمل الفنادق وسط الأوضاع الأمنية المتوترة في جنوب لبنان.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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