أظهر تقرير البنك الدولي، حول الأمن الغذائي الصادر عن البنك في 26 تشرين أول الماضي أن 3 دول عربية وهي (مصر، ولبنان، والبحرين)، حلّت ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من تضخم أسعار المواد الغذائية للعام الحالي 2023.

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وجاءت مصر في المرتبة الأولى على القائمة بتسجيلها تضخماً بلغ 36%، فيما جاء لبنان ثانياً بنسبة 31%.

وأشار البنك الدولي إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية ما زال مرتفعاً في الدول منخفضة الدخل بنسبة 57.1%، و83% من الشريحة الدنيا في البلدان متوسطة الدخل، و59% من الشريحة العليا للدول متوسطة الدخل، تصخماً يزيد عن 5%.

وفي ما يلي قائمة بالدول الـ10 الأكثر تضرراً من تضخم أسعار الغذاء:

1- مصر (نسبة التضخم 36%)

2- لبنان (نسبة التضخم 31%)

3- رواندا: (نسبة التضخم 15%)

4- تركيا: (نسبة التضخم 14%)

5- الأرجنتين: (نسبة التضخم 12%)

6- سيراليون: نسبة التضخم 12%)

7- غانا: نسبة التضخم 11%)

8- سورينام: (نسبة التضخم 11%)

9- البحرين (نسبة التضخم 9%)

10- هولندا (نسبة التضخم 9%).

(عربي21)