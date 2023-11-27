Advertisement

لبنان

لبنان يتجاوز دولاً عربية بـ"أمر إقتصادي".. ما هو؟

Lebanon 24
27-11-2023 | 16:35
A-
A+
Doc-P-1135012-638367252501784347.jpg
Doc-P-1135012-638367252501784347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر تقرير البنك الدولي، حول الأمن الغذائي الصادر عن البنك في 26 تشرين أول الماضي أن 3 دول عربية وهي (مصر، ولبنان، والبحرين)، حلّت ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من تضخم أسعار المواد الغذائية للعام الحالي 2023.
Advertisement
 
 وجاءت مصر في المرتبة الأولى على القائمة بتسجيلها تضخماً بلغ 36%، فيما جاء لبنان ثانياً بنسبة 31%.
وأشار البنك الدولي إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية ما زال مرتفعاً في الدول منخفضة الدخل بنسبة 57.1%، و83% من الشريحة الدنيا في البلدان متوسطة الدخل، و59% من الشريحة العليا للدول متوسطة الدخل، تصخماً يزيد عن 5%.
وفي ما يلي قائمة بالدول الـ10 الأكثر تضرراً من تضخم أسعار الغذاء: 
1- مصر (نسبة التضخم 36%)
2- لبنان (نسبة التضخم 31%)
3- رواندا: (نسبة التضخم 15%)
4- تركيا: (نسبة التضخم 14%)
5- الأرجنتين: (نسبة التضخم 12%)
6- سيراليون: نسبة التضخم 12%)
7- غانا: نسبة التضخم 11%)
8- سورينام: (نسبة التضخم 11%)
9- البحرين (نسبة التضخم 9%)
10- هولندا (نسبة التضخم 9%). 
 
 
(عربي21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:11 | 2023-11-27
16:56 | 2023-11-27
16:20 | 2023-11-27
15:37 | 2023-11-27
15:10 | 2023-11-27
14:48 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24