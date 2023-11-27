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لبنان
لغط
Lebanon 24
27-11-2023
|
17:11
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يدور لغط في دوائر المالية، والمؤسسات الرسمية الضامنة حول كيفية وضع مرسوم الاستفادة من الانتاجية الوظيفية موضع التنفيذ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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