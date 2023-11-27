Advertisement

لبنان

باريس قلقة من "النيات الإسرائيليّة"... هل باتت الحرب على لبنان حتميّة؟

Lebanon 24
27-11-2023 | 22:41
A-
A+
Doc-P-1135055-638367470035569920.jpg
Doc-P-1135055-638367470035569920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب محمد علوش في" الديار": مع بداية الحرب على غزة اعتمدت الديبلوماسية الفرنسية لغة التهديد والتحذير مع لبنان، فكانت الرسائل المباشرة وبالواسطة تدور حول تحذير لبنان من دخول حزب الله الى الحرب، ومع مرور الوقت وانكشاف الوقائع، تبدل الخطاب الفرنسي على وقع أزمة ديبلوماسية عصفت بدوائر الخارجية الفرنسية، وزيارة لودريان الى بيروت ستكون في سياق تبدل الخطاب، حيث سيحمل الرجل تمنيات إدارته الى المسؤولين في لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية لتجنب الحرب مع "اسرائيل".
Advertisement
بحسب مصادر متابعة، فإن الإدارة الفرنسية مقتنعة بأن الوضع على الحدود الجنوبية لن يعود الى ما كان عليه قبل السابع من تشرين الأول الماضي، لأنها تعلم "النيات الاسرائيلية" من جهة وما يقوله المسؤولون في "اسرائيل" من جهة ثانية، حيث تأكدت أن العدو لن يرضى ببقاء الواقع على ما هو عليه، لأسباب تتعلق بأمنه وأمن المستوطنين الرافضين العودة الى منازلهم في الشمال.
هناك من أقنع باريس أن "اسرائيل" قريبة من شنّ عدوان على لبنان، وهي تقول أنها تسعى لتفادي ذلك من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، تحسباً لدخول لبنان في مفاوضات جدية تطال الوضع على الحدود والصراع مع "اسرائيل" والحدود البرية والمناطق المحتلة، وهو الخيار الآخر بديل الحرب، ولكن بحسب المصادر فإنه من حيث المبدأ، لا يملك "الإسرائيلي" القدرة على خوض حرب جديدة مع حزب الله، في ظل الحرب القائمة في قطاع غزة، خصوصاً أنه لم ينجح في تحقيق أي من الأهداف المعلنة حتى الآن، لا بل هو على العكس إضطر إلى الرضوخ لشروط حركة حماس، بالنسبة إلى عملية تبادل الأسرى والهدن الانسانية.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:21 | 2023-11-28
04:05 | 2023-11-28
04:00 | 2023-11-28
03:59 | 2023-11-28
03:53 | 2023-11-28
03:48 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24