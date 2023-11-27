18
o
بيروت
20
o
طرابلس
28
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التوافق الرئاسي الإيراني - السعودي أُنجز... وحرب غزة أجّلت إعلانه
Lebanon 24
27-11-2023
|
22:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب كمال ذبيان في" الديار": مسؤول المخابرات القطرية " الضيف الدائم" في بيروت، الذي يدير الاتصالات الرئاسية لصالح قائد الجيش العماد جوزاف عون وليس لاي شخص آخر بدعم واشراف اميركي، ربط استمرار المساعدات المالية القطرية للجيش بوصول العماد عون الى بعبدا قبل ١٠ كانون الثاني موعد احالته الى التقاعد، لكن الحركة القطرية تدور في حلقة مفرغة رغم كل التسويق الاعلامي والمالي وغيره، كما ان التوجه القطري يصطدم برفض "الثنائي الشيعي". وهنا، تقول المعلومات ان سوريا تقود مباشرة، وعلى اعلى المستويات، التصدي للتوجهات القطرية في لبنان، وطلبت التشدد في هذا الامر نتيجة القطيعة الشاملة بين الدولتين، وفشل كل الاتصالات لجمع الرئيس بشار الاسد وامير قطر في الرياض، وهناك تشدد سوري في موضوع العلاقة مع قطر، و"الثنائي الشيعي" لا يخرج عن التمنيات والرغبة السورية في هذا الملف.
Advertisement
وحسب المعلومات، تبقى الجهود الفرنسية الاستطلاعية مع عودة لودريان الى بيروت، حيث تقول مصادر سياسية متابعة ان ليس في جعبته اية مبادرات رئاسية او غيرها، ويعرف استحالة البحث في الملف الرئاسي قبل انقشاع صورة الاوضاع في غزة، وبالتالي فان زيارة لودريان لا تحمل جديدا، بل هي رسالة" حض" فقط.
وفي ظل هذه الاجواء، فان الملف الرئاسي مؤجل حتى اشعار آخر، بحسب المصادر، وقبل وضوح صورة التطورات في غزة، فان الجهود الرئاسية "طبخة بحص" لا اكثر، والرئيس المقبل سيكون اختياره محكوما بنتائج حرب غزة، فاذا صمدت حماس وانتصرت فسليمان فرنجية رئيسا شاء من شاء وابى من ابى، اما اذا كانت النتائج معاكسة فان الدول العربية سترفض رئيس "تيار المردة"، ويصبح وصوله "ضربا من ضروب الخيال". علما ان معلومات مؤكدة اشارت الى ان احداث غزة اجّلت الاتفاق الرئاسي الذي تم التوصل اليه بين طهران والرياض بموافقة اميركية وقبول سوري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا يُريد نصرالله؟.. موقع إسرائيلي يتحدّث عن "ضربة قوية"!
Lebanon 24
ماذا يُريد نصرالله؟.. موقع إسرائيلي يتحدّث عن "ضربة قوية"!
12:00 | 2023-11-27
27/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غضبٌ كبير ينفجر داخل إسرائيل.. "حزب الله" هو المسؤول!
Lebanon 24
غضبٌ كبير ينفجر داخل إسرائيل.. "حزب الله" هو المسؤول!
15:10 | 2023-11-27
27/11/2023 03:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لوحة فنية في سماء بيروت.. شاهدوا ماذا فعلت الأمطار
Lebanon 24
لوحة فنية في سماء بيروت.. شاهدوا ماذا فعلت الأمطار
12:24 | 2023-11-27
27/11/2023 12:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حالياً.. إليكم ما يجري في مطار بيروت!
Lebanon 24
حالياً.. إليكم ما يجري في مطار بيروت!
13:46 | 2023-11-27
27/11/2023 01:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
القبض على إعلامية ومقدمة برامج.. ما تهمتها؟
Lebanon 24
القبض على إعلامية ومقدمة برامج.. ما تهمتها؟
09:28 | 2023-11-27
27/11/2023 09:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:21 | 2023-11-28
مياه الجنوب: تأمين المازوت لتشغيل ابار تغذي قرى حدودية
04:05 | 2023-11-28
طقس متقلب يسيطر على لبنان... وتحذير!
04:00 | 2023-11-28
التسوية الرئاسية في لبنان في مهبّ المصالح
03:59 | 2023-11-28
بالصورة.. استهداف منزل وسيارة مسؤول في "الجماعة" في طرابلس
03:53 | 2023-11-28
قوى الأمن توقف أحد الأشخاص.. ما فعله بابنته مروّع جداً
03:48 | 2023-11-28
سقوط قذيفة اسرائيلية على اطراف عيتا الشعب
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
28/11/2023 11:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
28/11/2023 11:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
28/11/2023 11:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24