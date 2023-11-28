Advertisement

لبنان

رسالة ديبلوماسية: تسهيل الاستحقاق الرئاسي "رهن تنفيذ القرار"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-11-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1135097-638367563709931837.jpg
Doc-P-1135097-638367563709931837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت مصدر ديبلوماسي مطلع على مجريات المفاوضات الحاصلة إقليمياً ودولياً للوصول الى توسيع الهدنة القائمة حالياً في غزة والجنوب الى أن الدبلوماسية الدولية وخاصةً الأميركية تسعى الى إيصال رسالة واضحة للسلطة اللبنانية بما فيها حزب الله، مفادها أن تنفيذ كل مندرجات القرار 1701 أصبحت ضرورية ، لا بل ملزمة في الفترة المقبلة، وان حسن تجاوب الجانب اللبناني سياسياً وميدانياً بتنفيذ القرار سوف يؤدي حكماً الى الإسراع في إنجاز ملف رئاسة الجمهورية، حيث لن تكون هناك "فيتوات" على أي إسم من الأسماء المطروحة، ومن هنا سيسهل الإستحقاق بعد تنفيذ بنود القرار الدولي، كما أكد المصدر .
Advertisement
وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا  اعلنت امس من السرايا انها أبلغت الرئيس نجيب ميقاتي عن لقاء مجلس الأمن في نيويورك "وما قلته في كلمتي بالنسبة إلى القرار 1701 وضرورة التمسك به وتنفيذه على أرض الواقع، وكيفية حماية لبنان من الحرب في المنطقة، إضافة الى موضوع الإصلاحات ودور مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية. وذكرّت بأن مجلس الأمن يهتم كثيرا بموضوع لبنان لأن له دورا استراتيجيا في المنطقة، كما ان موقف مجلس الأمن موحّد في شأن لبنان".



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:21 | 2023-11-28
04:05 | 2023-11-28
04:00 | 2023-11-28
03:59 | 2023-11-28
03:53 | 2023-11-28
03:48 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24