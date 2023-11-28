رسالة ديبلوماسية: تسهيل الاستحقاق الرئاسي "رهن تنفيذ القرار"

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لفت مصدر ديبلوماسي مطلع على مجريات المفاوضات الحاصلة إقليمياً ودولياً للوصول الى توسيع الهدنة القائمة حالياً في غزة والجنوب الى أن الدبلوماسية الدولية وخاصةً الأميركية تسعى الى إيصال رسالة واضحة للسلطة اللبنانية بما فيها حزب الله، مفادها أن تنفيذ كل مندرجات القرار 1701 أصبحت ضرورية ، لا بل ملزمة في الفترة المقبلة، وان حسن تجاوب الجانب اللبناني سياسياً وميدانياً بتنفيذ القرار سوف يؤدي حكماً الى الإسراع في إنجاز ملف رئاسة الجمهورية، حيث لن تكون هناك "فيتوات" على أي إسم من الأسماء المطروحة، ومن هنا سيسهل الإستحقاق بعد تنفيذ بنود القرار الدولي، كما أكد المصدر .وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا اعلنت امس من السرايا انها أبلغت الرئيس نجيب ميقاتي عن لقاء مجلس الأمن في نيويورك "وما قلته في كلمتي بالنسبة إلى القرار 1701 وضرورة التمسك به وتنفيذه على أرض الواقع، وكيفية حماية لبنان من الحرب في المنطقة، إضافة الى موضوع الإصلاحات ودور مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية. وذكرّت بأن مجلس الأمن يهتم كثيرا بموضوع لبنان لأن له دورا استراتيجيا في المنطقة، كما ان موقف مجلس الأمن موحّد في شأن لبنان".