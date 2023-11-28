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لبنان

ضغوط لباسيل داخل "التيار": الامر محسوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-11-2023 | 01:30
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في ظل الخلاف الواضح في وجهات النظر داخل "التيار الوطني الحر" بشأن الدور الذي يقوم به "حزب الله" عسكريا خلال الحرب بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، يبدو ان باسيل يتجه لحسم الموقف.
وبحسب المصادر فإن باسيل عمد الى الضغط على بعض قياديي "التيار" وكوادره المعارضين للحزب وأبلغهم أن التوجه الرسمي والنهائي هو دعم الحزب وخوض معركة سياسية الى جانبه.
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وترى المصادر ان أداء قيادة "التيار" يوحي بأن تفاهماً مفصلا قد عقد بين ميرنا الشالوحي وحارة حريك حول كيفية التعاطي سياسيا مع التطورات الميدانية في جنوب لبنان.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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