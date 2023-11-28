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لبنان

اهتمام كنسي بدعم القرى الحدودية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-11-2023 | 01:45
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برز في الآونة الأخيرة اهتمام كنسي بارز وفاعل بالقرى الجنوبية المحاذية لخط النار، فبالاضافة الى كل ما تم تقديمه من دعم ومساعدة منذ بداية المواجهات بين اسرائيل وحزب الله عند الحدود، أعطت "الكنيسة المارونية" التوجيهات للمعنيين بمسح الأضرار في بلدة عين إبل، وخاصة في البيوت التي تضررت من جراء صواريخ الغراد التي سقطت عن طريق الخطأ في البلدة. وأشار المصدر الى "أن التعويضات ستكون عينية ومادية وبطريقة سريعة".
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المصدر ختم "بأنه في الشهر المقبل، أي شهر العيد، ستكون معظم مساعدات الكنيسة مخصصة للمحتاجين ولأبناء القرى الجنوبية بطريقة روتينية ومدروسة من أجل تعزيز صمود أبنائها فيها".

المصدر: لبنان 24

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