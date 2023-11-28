بعد زيادة التعويضات العائلية.. قريبا أخبار سارة للمضمونين

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أقرّ مجلس الوزراء مؤخرا رفع قيمة التعويضات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عشرة أضعاف، فأصبحت قيمة التعويضات للمضمون عن الزوجة 600 ألف ليرة بدلاً من 60 ألف ليرة، وعلى الولد الواحد لغاية 5 أولاد 330 ألف ليرة بدلاً من 33 ألف ليرة.وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث لـ "" ان "هذه مرحلة مهمة جدا وهي مُرتبطة برفع الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات إلى 18 مليون ليرة وبالتالي تؤمن مداخيل مهمة للضمان وتغطي هذه الزيادات".وأكد ان العمل جارٍ على رفع تعرفة الاستشفاء والطبابة في الضمان الى حدود الـ 60 أو الـ 70% وذلك بعد زيادة تعرفة الأطباء وغسيل الكلى والتصوير بالرنين المغناطيسي".وأضاف: "نعمل أيضا على تطبيق مشروع تحويل نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي "اختياري" وفقا للمادة 54 من قانون الضمان الفقرة 5"، مشيرا إلى مفاوضات مكثفة مع الهيئات الاقتصادية وبرعاية وزارة العمل لتحقيق هذا الأمر".ولفت إلى ان "هذا المشروع لدى الهيئة العامة في مجلس النواب بانتظار تشريع الضرورة وان يبته المجلس في العهد المقبل، أي بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية".