تراجع بسيط في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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سجّل جدول أسعار المحروقات، اليوم الثلثاء، انخفاضاً بلغ 1000 ليرة لبنانية على سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان، و10000 ليرة على سعر صفيحة المازوت، و5000 ليرة على سعر قارورة الغاز.وجاءت الأسعار كالآتي:بنزين 95 أوكتان: 1565.000ليرةبنزين 95 أوكتان: 1605.000ليرةالمازوت: 1551.000ليرةالغاز: 936.000 ليرة