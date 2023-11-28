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لبنان
تراجع بسيط في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
28-11-2023
|
02:05
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سجّل جدول أسعار المحروقات، اليوم الثلثاء، انخفاضاً بلغ 1000 ليرة لبنانية على سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان، و10000 ليرة على سعر صفيحة المازوت، و5000 ليرة على سعر قارورة الغاز.
وجاءت الأسعار كالآتي:
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بنزين 95 أوكتان: 1565.000ليرة
بنزين 95 أوكتان: 1605.000ليرة
المازوت: 1551.000ليرة
الغاز: 936.000 ليرة
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