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لبنان

تراجع بسيط في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
28-11-2023 | 02:05
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سجّل جدول أسعار المحروقات، اليوم الثلثاء، انخفاضاً بلغ 1000 ليرة لبنانية على سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان، و10000 ليرة على سعر صفيحة المازوت، و5000 ليرة على سعر قارورة الغاز.

وجاءت الأسعار كالآتي:
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بنزين 95 أوكتان: 1565.000ليرة

بنزين 95 أوكتان: 1605.000ليرة

المازوت: 1551.000ليرة

الغاز: 936.000 ليرة
 

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