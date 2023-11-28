في جونية.. صرّاف يتعرّض لاعتداء مروع داخل منزله

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تعرّض الصراف "جوزف. ع" لاعتداء مروع أمس في غادير ـ جونيه، حيث دخل مجهولون إلى منزله وسرقوا نحو 12 ألف دولار وضربوه بشكل مبرح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتعمل الأجهزة الأمنية على كشف الفاعلين.