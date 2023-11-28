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لبنان

سقوط قذيفة اسرائيلية على اطراف عيتا الشعب

Lebanon 24
28-11-2023 | 03:48
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أفاد مندوب" الوكالة الوطنية للاعلام" في صور بسقوط قذيفة أطلقها العدو الاسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب منطقة الراهب، وذلك بعد ساعات من تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

 
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