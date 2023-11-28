سقوط قذيفة اسرائيلية على اطراف عيتا الشعب

أفاد مندوب" الوكالة الوطنية للاعلام" في صور بسقوط قذيفة أطلقها العدو الاسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب منطقة الراهب، وذلك بعد ساعات من تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.





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