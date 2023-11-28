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لبنان

قوى الأمن توقف أحد الأشخاص.. ما فعله بابنته مروّع جداً

Lebanon 24
28-11-2023 | 03:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية تابعة لقوى الامن الداخلي في سرية طرابلس أوقفت المدعو ب.ا في محلة التل - طرابلس لقيامه بالتحرش بإينته القاصر. 

واحيل الموقوف الى الفصيلة المعنيية للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. 
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