قوى الأمن توقف أحد الأشخاص.. ما فعله بابنته مروّع جداً

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية تابعة لقوى الامن الداخلي في سرية طرابلس أوقفت المدعو ب.ا في محلة التل - طرابلس لقيامه بالتحرش بإينته القاصر.



واحيل الموقوف الى الفصيلة المعنيية للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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